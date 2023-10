Non risponde al telefono ed al citofono, trovato senza vita: era un operaio del cantiere navale

SENIGALLIA - Ad insospettire amici e familiari è stato il prolungato silenzio e la sua assenza al lavoro: il telefono che squillava a vuoto, l’ultimo accesso whatsapp risalente a qualche giorno prima, nessuna risposta al citofono e niente autobus per andare sul luogo di lavoro. La terribile scoperta è così avvenuta una volta entrati nell’appartamento, dove nella tarda mattinata di ieri è stato ritrovato il corpo senza vita di R.M., 42 anni, il quale viveva da solo in un appartamento nel condominio di Via del Campo Sportivo al centro di Marzocca dove aveva sempre vissuto.

L’uomo era solito prendere l’autobus per recarsi presso un cantiere navale in Ancona, dove lavorava come elettricista ma le persone che le conoscevano non lo vedevano effettuare il solito tragitto che lo portava sul luogo di lavoro. Da qui, i tentativi di contattarlo telefonicamente, quindi suonando al campanello, senza esito. Nella mattinata di sabato è stato il padre del 42enne a rivolgersi ai Vigili del Fuoco, con l’intento di riuscire ad aprire la porta che era chiusa dall’interno per entrare per verificare che non fosse accaduto nulla di grave, e la successiva constatazione che per l’uomo non c’era purtroppo nulla da fare, riverso sul letto dove è spirato.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed il medico, che ha constatato il decesso. Ulteriori accertamenti verranno disposti per accertare le cause della morte, al termine dei quali la salma verrà messa a disposizione della famiglia e verranno quindi fissati i funerali.