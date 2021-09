Gregorio non ce l'ha fatta, il piccolo è morto di leucemia a soli 6 anni

«Ciao mi chiamo Gregorio, ho quasi 7 anni. Vivo con la mia mamma in una piccolo paesino delle Marche.Ho lottato con la leucemia quasi da quando sono nato. Sembrava sconfitta, ma la gioia è durata poco. Dopo un anno di serenità, la "brutta" è ritornata e sono in recidiva. La mia mamma ed io siamo fortissimi, ma la lotta è dura, lunga e incerta». Scriveva così la famiglia di Gregorio Alessi all'interno della raccolta fondi organizzata sul portale Gofundme. Purtroppo il cuore di Gregorio si è fermato nel pomeriggio di ieri, mentre il piccolo guerriero era ricoverato all'ospedale Salesi di Ancona.

«Capita a volte che un angelo si affacci nella nostra vita, ci insegni ad amare e a soffrire e poi scompaia. Maestra Patrizia, Gregorio è stato il tuo angelo, ma sarà l’angelo di tutti noi. Tutta la nostra comunità ti stringe in un grande abbraccio per donare un po’ di luce e di conforto ai momenti bui che stai vivendo». E' questo il messaggio di cordoglio da parte dell'Istituto Comprensivo Solari di Loreto, che in mattinata ha voluto ricordare il piccolo Gregorio. Il bambino era pronto per essere sottoposto ad una delicata operazione chirurgica ma la malattia non gli ha dato scampo. I funerali di Gregorio verranno celebrati venerdì 24 settembre, alle ore 14, presso la struttura "L'Albero delle stelle" a Loreto.