Portonovo perde una guida, si è spenta Gina Strologo la “madre” del Laghetto

ANCONA- Si è spenta ieri – 14 luglio - all’età di 89 anni la signora Gina Strologo, madre di Marcello Nicolini storico titolare del ristorante il Laghetto di Portonovo e presidente del Consorzio La Baia. Umile lavoratrice, grande cuoca e poggese doc ha accompagnato il figlio nell’attività di ristorazione esaltando la cultura dei moscioli e non solo.

Gina Strologo, insieme al marito Alvaro precedentemente scomparso, aveva lavorato per diversi anni in campagna prima di tuffarsi nell’attività insieme al figlio. Era famosa per il suo ciambellone, ribattezzato il “Ciambellone di Gina” e apprezzato da tutti i clienti tra cui molti Vip come Roberto Mancini, Commissario tecnico della nazionale italiana spesso presente in riva al mare. Era anche molto brava a preparare le tagliatelle. Il funerale avrà luogo domani mattina, 15 luglio, alle 11 nella chiesa parrocchiale del Poggio.