Il mondo del volley saluta Licciardi, è morto lo storico dirigente della Pallavolo Falconara

FALCONARA- Si è spento all’età di 83 anni Francesco Licciardi, simbolo e anima della Pallavolo Falconara e di tutto il volley falconarese. Lo ha voluto ricordare, con una bellissima testimonianza pubblicata sui propri social, Tarcisio Pacetti totem della pallavolo made in Falconara:

«Ciao Liccio, sei stato un buon compagno di viaggio sulla panchina come dirigente “Pallavolo Falconara”. Tu, cultore del bell’aspetto fisico ci hai sorpreso con l’improvvisa partenza. Rammento bene la Tua dedizione (quasi maniacale) nel preparare gli indumenti sportivi per i nostri ragazzi e per ciò ti faccio accompagnare nel tuo viaggio da foto di tante “magliette” dei ragazzi. Rammento ancora quando facemmo sostenere un provino all’Atleta Egiziano Abdul Hamid (aiutati come traduttrice dalla Tua dolce Silvana) facendolo giocare con 39° di febbre in un torneo a Loreto (perdevamo 2-0: la sua entrata ci consentì vincere 3-2). Sei sempre stato un amante dello sport attivo: così i ricorderemo».

Oggi, 13 luglio, si celebreranno i funerali nella Chiesa di San Gaspare del Bufalo in via Brecce Bianche.