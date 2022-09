Il nipote disperato sui social "Aiutate mio nonno, è al piano terra". Poi l'arrivo del fiume: Nando muore a 84 anni

PIANELLO D'OSTRA - "Sono al civico 3, c'è lo straripamento del fiume. L'acqua è arrivata al primo piano. Aiutate mio nonno Nando Olivi che è rimasto al piano terra. Correte!". Quando Andrea Chiappetti ha scritto questo post su Facebook forse per suo nonno Nando, per anni pilastro della Croce Verde, era ormai troppo tardi. Il ragazzo disperato ha tentato in tutti i modi di allertare i soccorritori. Intanto, a piano terra, suo nonno veniva inghiottito dalla furia di fango e detriti.

L'anziano, 84 anni, è rimasto intrappolato all'interno del suo appartamento di Pianello d'Ostra. I vigili del fuoco lo hanno ritrovato alcune ore dopo, ormai senza vita. "Amministrazione comunale ed ispettori del fiume mai persentati. Tutti assenti. Siamo abbandonati". Così a fine post il nipote Andrea.