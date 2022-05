“Ciao Ettorino”, Falconara saluta l’oste Paolinelli: una vita per la famiglia e per il vino

FALCONARA- Se ne va un pezzo di storia falconarese. Ettore Paolinelli, baluardo dell’Enoteca dell’angolo aperta nel 1978 dalla madre Teresina, è morto all’età di 65 anni a causa di un brutto male che lo aveva da tempo colpito. “Ettorino”, l’oste generoso e sempre disponibile, aveva dedicato la sua intera vita alla famiglia, al vino e agli amici non facendo mai mancare una parola di conforto davanti ad una buona bottiglia. Lascia così la moglie Mara, i figli Mattia (oggi titolare dell’attività), Caterina ed Emma e sarà ricordato domani, 1 giugno, alle 15 alla Parrocchia Beata Vergine Maria Del Rosario di Falconara.

Commovente il messaggio del figlio Mattia sui social: «Ciao Ettorino Riposa in Pace. Qualsiasi cosa scrivessi sarebbe diminutiva per descrivere il nostro rapporto. Esempio di tenacia, forza e lottatore eterno. Professionista infinito ed amante del suo lavoro. Ora riposati e stai tranquillo che quaggiù ci pensa “Chicco l’amico tuo”. Negli anni mi hai insegnato tutto, fino all’ultimo giorno quando hai firmato e mi hai ceduto tutto. Con coraggio e senza esitazione hai salutato tutti, certo di aver compiuto un ottimo lavoro su questa terra e aver portato a termine tutti i tuoi compiti. Sarai sempre con me, negli ultimi 3 anni il bello è stato proprio creare un rapporto di amicizia, piu che un rapporto padre-figlio e sei diventato il mio migliore amico. E come mi hai detto l’ultima settimana mentre andavamo per lavoro a Fabriano: “come ci siamo divertiti questi otto anni”. Vola amico mio vola, ti amo. Tuo per sempre Chicco».