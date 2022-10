Non risponde alle chiamate per 2 giorni, i colleghi danno l'allarme e la madre lo trova morto in casa

OSIMO - Da un paio di giorni non rispondeva alle chiamate e non si presentava al lavoro. Per questo i suoi colleghi hanno dato l'allarme: ormai però per il 46enne Emanuele Sturani era troppo tardi. Tragedia nelle scorse ore all'interno di un appartamento di Campocavallo, frazione di Osimo. A dare la notizia il Corriere Adriatico.

Il corpo del 46enne è stato ritrovato dall'anziana madre. Dopo un primo accertamento da parte del medico legale si ipotizza che a causare il decesso sarebbe stato un attacco di cuore. Emanuele viveva da solo e lavorava come rappresentante per una ditta edile.