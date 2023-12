La morte di Don Attilio Pastori: il cordoglio dell'amministrazione comunale di Jesi

JESI – L’Amministrazione comunale di Jesi ha voluto esprimere il più profondo cordoglio per la morte di don Attilio Pastori, scomparso all’età di 91 anni per un improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per decenni parroco della chiesa di San Giovanni Battista, conosciuta anche come chiesa di San Filippo, e da dieci anni cittadino benemerito di Jesi, lascia un’eredità che si perpetua nella formazione e nell'opera di coloro che lo hanno frequentato e si sono formati alla sua “scuola” di vita, prima ancora che alla sua attività di insegnante, studioso e instancabile animatore culturale. Ha fondato e diretto per molti anni la Biblioteca Diocesana Cardinal Petrucci, donando gran parte dell'ingente patrimonio librario personale e rendendola protagonista di una intensa attività di promozione culturale.

«La scomparsa di don Attilio Pastori è un grave lutto per tutta la nostra città – ha dichiarato il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo – una morte che colpisce la nostra comunità dove don Attilio era conosciuto, stimato e benvoluto. Voglio ricordarlo per quel che ha dato a generazioni di uomini e donne che hanno avuto la fortuna di incontrarlo nel loro percorso».