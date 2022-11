Scuola in lutto, Claudia non ce l'ha fatta: la maestra morta a soli 43 anni

LORETO - Ha combattuto per anni contro una terribile malattia. Il mostro però l'ha stretta nella sua morsa e purtroppo nelle scorse ore il suo cuore ha smesso di battere. Il mondo della scuola è in lutto per la scomparsa di Claudia Lardini, maestra del Comprensivo Solari di Loreto, deceduta a soli 43 anni.

Una mestra amata da tutti per la sua grande umanità e dolcezza. Toccante il ricordo della dirigente scolastica: «Ricordiamo la maestra Claudia, il suo amore verso i bambini e la disponibilità nei confronti delle colleghe, la discrezione e l'abnegazione per l'insegnamento». Claudia lascia la mamma Marisa, la sorella Francesca ed i nipoti Lorenzo e Gaia. La salma è esposta presso la casa del Commiato "Alba Nova" mentre i funerali verranno celebrati lunedì 7 novembre alle ore 15 preso la Chiesa Sacro Cuore.