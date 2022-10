Escono dal lavoro poi il volo nel canale: Sabina e Cinzia morte sotto gli occhi dei colleghi

SERRA SAN QUIRICO - Sono Sabina Canafoglia, 51 anni di Monsano, e Cinzia Ceccarelli, 58enne jesina, le due vittime del tragico incidente di ieri sera lungo via Sant'Elena. Le due donne, dipendenti nell'azienda Elica di Mergo, stavano tornando dal lavoro insieme ad altri due colleghi.

La Volkswagen Polo su cui viaggiavano ha sbandato improvvisamente ed è finita nel canale dopo aver sfondato una recinzione. L'auto è stata trascinata per centinaia di metri ed ha fermato la sua corsa soltanto nei pressi di un ponticello dove si è inabissata parzialmente. L'acqua è entrata nell'abitacolo e non ha lasciato scampo a Cinzia Ceccarelli, alla guida del mezzo ed alla collega Sabina Canafoglia che si trovava al suo fianco. A dare l'allarme è stato Matteo Guerri, uno dei colleghi seduti nei sedili posteriori. L'uomo, miracolosamente illeso, è uscito autonomamente dal mezzo ed ha chiamato i soccorritori. L'altra collega invece, Sabrina Gasparrini, è ricoverata all'ospedale regionale di Torrette ma per fortuna non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri la donna al volante, Cinzia Ceccarelli, avrebbe sbandato a causa di un malore. A quel punto un altro passeggero avrebbe tirato il freno a mano, nel tentativo di fermare la corsa ormai fuori controllo dell'auto. Purtroppo però l'asfalto viscido ha fatto schizzare il veicolo fuori strada.

Sul posto la Croce Verde di Serra San Quirico e di Cupramontana, i carabinieri, i vigili del fuoco e l'automedica del 118. I sommozzatori hanno recuperato i due corpi senza vita ed hanno prestato soccorso alla donna ferita. I sindacati oggi promuoveranno un incontro, in segno di solidarietà, alle 11 all'interno dello stabilimento Elica. Lo stesso stabilimento, su decisione della direzione aziendale, rimarrà chiuso per lutto per l'intera giornata.