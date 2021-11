Lui muore, i familiari donano i suoi organi: coinvolta equipe di Ancona

Una diagnosi di morte cerebrale di una settantenne e, previo consenso espresso dei familiari, il successivo espianto del fegato, dei reni e delle cornee. È accaduto all’ospedale Santa Maria di Terni dopo quanto concertato da una apposita commissione attivata dalla Direzione Sanitaria. L’espianto è stato eseguito da un team multidisciplinare costituito dalla anestesista dottoressa Rita Commissari, dall'oculista dottor Carlo Benedetti e da chirurghi di equipe specialistiche giunte da Perugia e Ancona

Le procedure di accertamento ed espianto sono il risultato di un lavoro multidisciplinare che coinvolge le figure professionali dell'anestesista-rianimatore neurologo, del medico legale, dei chirurghi, degli oculisti e degli infermieri. «L’attivazione dell’Ufficio Coordinamento Aziendale Trapianti da parte della Direzione - afferma il direttore sanitario Alessandra Ascani - rispetta pienamente le indicazioni regionali. La donazione degli organi rappresenta un esempio di lavoro di squadra e di rete in quanto coinvolge più realtà sanitarie. Come direzione teniamo a ribadire l’importanza della donazione degli organi come gesto di solidarietà e altruismo, che può donare speranza e nuova vita».