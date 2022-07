Ha insegnato l’inglese a tante generazioni, Ancona piange la professoressa Carla Ricci

ANCONA- Si è spenta ieri, 10 luglio, all’età di 69 anni Carla Ricci storica professoressa di inglese di tante generazioni di anconetani. Baluardo di diversi istituti, in particolare del Linguistico Benincasa e del Liceo Scientifico Galileo Galilei, è deceduto a causa di alcuni problemi di salute che si erano intensificati nell’ultimo periodo. Solare, sempre disponibile e di grandissima cultura, è stata apprezzata per il suo gran cuore e la passione nell’insegnamento. Da qualche anno era in pensione ma non aveva mai perso la voglia di aggiornarsi. Tra familiari, conoscenti ed ex alunni che si sono uniti al cordoglio, lascia il marito e due figli, Tommaso e Valentina.

Proprio Valentina sui social si è lasciata andare ad un bellissimo ricordo: “”28-10-1953 10-07-2022 L’ultima volta che sei venuta a casa mia era settembre dell’anno scorso, poi la malattia te l’ha impedito ma te, testardamente, hai lottato e sperato per darci la forza fino all’ultimo per affrontare tutto questo e quello che ci sarà dopo. Cara Mamma sei nei nostri cuori oggi e sempre. Mai avrei voluto scrivere queste parole così presto. #mamma #persempre”.

La camera ardente è aperta da oggi, 11 luglio, dalle ore 15 a Torrette. I funerali si svolgeranno nella parrocchia di San Michele Arcangelo domani alle ore 15.