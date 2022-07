Addio a Paolo Cecchetti, l’infaticabile cardiologo con un passato da politico

CHIARAVALLE- Si è spento ieri (26 luglio) all’età di 72 anni all’ospedale di Napoli, dove era ricoverato a causa del brutto male che ha finito per non dargli scampo, il cardiologo di Chiaravalle Paolo Cecchetti. Amici e colleghi lo raccontano come un professionista infaticabile e dal cuore grande sempre aperto a offrire il suo contributo a chiunque lo chiedesse. Lascia la moglie, l'odontoiatra Gabriella Sartini anche lei molto apprezzata in città, ed i figli Sofia, che è anche consigliere comunale e Giulio.

Laureato in medicina e chirurgia alla Sapienza di Roma, specializzato in malattie dell'apparato cardiovascolare a Ferrara, dal 1978 ha lavorato come dirigente medico alla cardiologia del Lancisi di Ancona. Di lui si segnala anche l’impegno politico visto che è stato membro del direttivo regionale dei Democratici di Sinistri e consigliere comunale dal 1985-1990 e 1990-1994. La famiglia ha reso noto che non si svolgerà la cerimonia funebre.