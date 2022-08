Morte Antonio Ardone, il cordoglio del mondo del calcio a 5 marchigiano

ANCONA- Il mondo del calcio a 5 marchigiano si è stretto intorno alla famiglia di Antonio Ardone, storico dirigente federale, morto ieri (1 agosto) all’età di 78 anni. La Figc Marche e la popolare testata giornalista Futsalmarche.it hanno pubblicato un messaggio di cordoglio condiviso da tutto il mondo del pallone a basso rimbalzo:

“Il calcio a 5 marchigiano piange la scomparsa di Antonio Ardone, collaboratore per anni del Comitato Regionale Marche e vicino alle evoluzioni federali del nostro amato pallone a basso rimbalzo – si legge nel posto di Futsalmarche.it - Le più sentite condoglianze alla famiglia dalla nostra redazione e per estensione da tutto il popolo del futsal made in Marche. Ciao Big Hard, le Marche non dimenticano”