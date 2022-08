Se ne va un baluardo della Figc Marche: addio allo storico dirigente Antonio Ardone

ANCONA- La Figc Marche, e più in generale il calcio marchigiano, piangono la scomparsa di Antonio Ardone. Lo storico dirigente si è spento all’età di 78 anni dopo aver ricoperto per tantissimo tempo incarichi di segreteria e organizzativi delle rappresentative regionali, di calcio a 5 e calcio a 11, in particolare legate alle categorie allievi e giovanissimi.

Lascia la moglie Marina, i figli Alfonso e Marco e tutti i parenti e gli amici che gli sono stati vicini apprezzandolo in campo e fuori. Il funerale si svolgerà domani – 2 agosto – alle 15.00 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Domani mattina sarà allestita la camera ardente all’ospedale di Torrette. Dopo il rito funebre, la salma sarà accompagnata al cimitero di Mogliano.