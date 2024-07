Vede il corpo della sorella in piscina, inutili i soccorsi: choc a Massignano, 69enne muore annegata

ANCONA – È stata la sorella a dare l’allarme, vedendo il corpo immobile senza alcun segno di vita nell’acqua della piscina dove avrebbero dovuto trascorrere la mattinata insieme. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi in una villa privata nella frazione di Massignano, dove è intervenuto il personale del 118 e successivamente la squadra Volanti della polizia, dopo la segnalazione del decesso di una 69enne per annegamento.

La proprietaria di casa, sorella della donna, ha raccontato alle forze dell’ordine che si erano organizzate per passare la giornata in piscina. Aveva quindi lasciato da sola sua sorella (che nell’ultimo periodo aveva avuto dei problemi di salute) per rientrare all’interno dell’abitazione e sbrigare alcune faccende domestiche, ma una volta ritornata fuori ha visto il corpo della donna in acqua. Inutile l’arrivo del personale sanitario, che dopo aver provato senza esito a rianimarla non ha potuto fare altro che constatare la morte per annegamento (riscontrato dalla presenza di acqua nei polmoni). Del decesso è stato allertato il pubblico ministero di turno, che ha disposto l’affidamento della salma ai familiari.