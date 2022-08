Una vita per il suo quartiere e la sua gente: la comunità piange Alessandro Gramaccia

FALCONARA- E' stato celebrato ieri – 17 agosto - il funerale di Alessandro Gramaccia, per tutti “Sandro”, deceduto a 77 anni il 14 agosto scorso. E’ stato per molti anni il presidente del circolo Arci e si è da sempre battuto per il suo quartiere. Molti falconaresi si sono stretti attorno alla famiglia, manifestando affetto e cordoglio alla moglie Annarita, alla figlia Sonia, al genero Gianluigi e al nipote Alessio.

Era stato operaio della Maraldi ad Ancona e negli ultimi dieci anni aveva partecipato alle attività del circolo Leopardi. La cerimonia funebre si è svolta presso la chiesa parrocchiale San Lorenzo Martire di Fiumesino e la salma è stata traslata nel cimitero comunale di Falconara.