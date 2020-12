Morte Albonetti, il cordoglio anche di Mangialardi: «Addio ad un imprenditore brillante»

ANCONA – «La dolorosa e prematura scomparsa di Claudio Albonetti priva Senigallia di uno dei suoi imprenditori più brillanti, appassionati e innovativi. Doti, queste, che non solo lo hanno contraddistinto nell’ambito professionale, ma che ha saputo mettere per anni a servizio di tutta la città e dell’intero comparto turistico regionale. Tramite il proprio impegno sindacale nell’Assohotel Confesercenti e nell’Assoturismo, caratterizzato sempre da grande visione, prospettiva e generosa vicinanza alle imprese del settore, Albonetti ha saputo essere un costante punto di riferimento per tante attività economiche, senza mai venire meno a una proficua e leale collaborazione con le istituzioni pubbliche. Alla famiglia vanno le mie più sincere e sentite condoglianze». Così Maurizio Mangialardi, capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea legislativa delle Marche, ricorda Claudio Albonetti.