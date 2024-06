Lo schianto sulle auto in sosta, poi la tragica notizia: Diego non ce l'ha fatta, Senigallia in lutto per il 18enne tifoso della Vigor

SENIGALLIA – Lo schianto avvenuto sabato mattina, la lotta tra la vita e la morte in ospedale, poi quel tragico epilogo capace di gettare nello sconforto un’intera comunità, in lacrime per uno dei suoi ragazzi. Non ce l’ha fatta Diego Mencaroni, diciottenne rimasto vittima di un grave incidente in sella al suo scooter, finito contro due auto parcheggiate in località Cesano, poco distante dalla sua abitazione. La notizia si è velocemente divulgata in città, in quella Senigallia dove molti lo conoscevano e che lo ricordano sugli spalti del "Bianchelli" a tifare per la Vigor. Proprio i sostenitori rossoblù non avevano voluto far mancare il loro appoggio al giovane studente, presidiando l’ospedale con uno striscione che lo invitava a tenere duro, in modo da potersi riabbracciare e tornare a sostenere la squadra come accaduto spesso in passato.

Diego lo ha fatto, nel reparto di rianimazione dove è stato portato d’urgenza dopo il durissimo impatto, senza però riuscire a riprendersi. Sotto shock l’intero istituto “Corinaldesi Padovano”, che lo ha voluto ricordare in un post sul profilo social: «Ci sono accadimenti che solo il silenzio sa raccontare. La comunità scolastica dell'IIS Corinaldesi Padovano è stata colpita da un gravissimo lutto, per la prematura scomparsa di un nostro alunno, figlio di una nostra docente. Un dolore profondo e non giustificabile, che colpisce tutti noi. Ci stringiamo in rispettoso silenzio e con un sentimento di vicinanza alla famiglia, ai compagni di classe e quanti hanno stretto con lui legami di amicizia e affetto».

Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello della Vigor Senigallia. «Una di quelle notizie che nessuno vorrebbe o dovrebbe mai ricevere. Diego Mencaroni non ce l'ha fatta. Il giovane studente di appena 18 anni, tifoso della Vigor, è deceduto questa mattina a seguito di un brutto incidente in scooter avvenuto sabato mattina. Ha lottato Diego, ma non è bastato. Una tragedia immane, che lascia senza fiato, di fronte alla quale ci sentiamo solamente di esprimere sentite condoglianze ai familiari e a tutti i suoi amici. Riposa in pace Diego».