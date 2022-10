Sabina e Cinzia, morte nel canale mentre rientravano a casa: sarà analizzata l'automobile

SERRA SAN QUIRICO – Verrà analizzata l'automobile a bordo della quale sono morte le due colleghe di lavoro, Cinzia Ceccarelli, 58 anni, di Jesi e Sabina Canafoglia, 51 anni, di Monsano. Le due donne ieri sera sono finte dentro un canale, vicino all'abazia di Sant'Elena, mentre si trovavano a bordo di una Volkswagen Polo condotta dalla 58enne. Insieme a loro c'erano un'altra donna, Sabrina Gasparrini e un uomo, Matteo Guerri, anche loro colleghi dell'azienda Elica di Mergo, da dove avevano finito il turno per tornare a casa. Sono salvi per miracolo. Il pm di turno, Ruggiero Dicuonzo, ha incaricato i carabinieri per l'approfondimento sulla vettura ma non ha disposto il sequestro del veicolo. I militari dovranno verificare lo stato dell'automobile e se il freno a mano era tirato. Stando infatti alle prime testimonianze dei sopravvissuti sembrerebbe che la donna al volante abbia avuto un malore e per questo la Polo è uscita di strada guadagnando terreno verso il canale. Per farla fermare gli occupanti avrebbero tirato il freno a mano che non è però servito ad evitare la caduta nel canale dove il veicolo si è inabissato verticalmente. La Procura non ha disposto autopsie sui corpi delle due colleghe morte e per le quali ci sono già fissati i funerali. Saranno giovedì. Per Ceccarelli sarà a Jesi, alla chiesa di Santa Maria del Piano, alle 15.30. Per Canafoglia sarà alle 16, a San Giusepe, sempre a Jesi. Il fascicolo aperto dal pm non ha indagati, essendo, la conducente del veicolo, deceduta.