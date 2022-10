Schianto sulla Flaminia, morta una donna: strada chiusa

FALCONARA - Incidente stradale sulla Flaminia, c’è un morto. Si tratta di una donna, di 76 anni, che era al volante di un’auto. Poco dopo le 12 l’utilitaria si è schiantata contro un furgone Opel. Ci sarebbe stata una invasione di corsia. I due mezzi sono andati in collisione, quasi frontalmente. Ad avere la peggio è stata la donna di 76 anni. Sul posto sono arrivati il 118 e i vigili del fuoco oltre alla polizia locale per i rilievi. La strada è stata chiusa al traffico per le operazioni di soccorso.

IN AGGIORNAMENTO