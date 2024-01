Non risponde al familiare, i soccorritori entrano in casa: la trovano morta

ANCONA - Non risponde a nessuno, la trovano morta in casa. Tragedia in via Flaminia questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni la donna (classe 1961) non aveva risposto alle chiamate di un familiare con il quale tuttavia aveva parlato ieri sera. Sul posto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il 118 e la Croce Gialla di Ancona. Una volta entrati nell'appartamento, i soccorritori hanno potuto solo prendere atto del decesso avvenuto per cause naturali.