Morte Valeria Baldini, l'avvocato del marito arrestato: «Gesto del tutto involontario»

SENIGALLIA – E' stata affidata all'avvocato Edoardo Massari la difesa di Marino Giuliani, 79 anni, accusato di aver ucciso questa mattina, in casa, nella frazione di Filetto, la moglie Valeria Baldini, 77 anni. Il legale è stato presente in caserma, dai carabinieri, mentre il suo assistito veniva interrogato dal pubblico ministero Rosario Lioniello. «Si è trattato di un gesto del tutto involontario – dice l'avvocato – il mio assistito è molto provato ma ha risposto al pm raccontando i fatti. Confermo che la mano è stata messa solo per non far urlare la moglie malata». Non era intenzione del marito uccidere la moglie che accudiva amorevolmente da tempo. Giuliani si trova agli arresti domiciliari a casa di parenti, con l'accusa di omicidio preterintenzionale (oltre l'intenzione di uccidere). La Procura ha chiesto l'autopsia sul corpo dell'anziana, per stabilire le cause della morte e per chiarire se quando dichiarato dal marito sia attendibile. L'esame probabilmente non sarà effettuato prima della prossima settimana quando verrà fissata anche l'udienza di convalida. La difesa dell'arrestato aspetta di ricevere la richiesta dell'autopsia della Procura e poi valuterà se nominare un consulente di parte che partecipi all'esame autoptico. In casa c'era anche il figlio 50enne della coppia che però ancora dormiva quando è accaduto il dramma. Non avrebbe visto nulla.