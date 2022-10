SENIGALLIA - Tragedia nella frazione Filetto. Una donna di 77 anni è morta questa mattina mentre stava facendo colazione insieme al marito. Sul posto i medici del 118 e i carabinieri, ma per la signora non c'è stato nulla da fare. I militari, in questo momento, stanno raccogliendo il racconto del marito per chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

