Fondatrice del Comitato Genitori Bambini Cardiopatici di Torrette, è morta Simona Patanè

ANCONA - Si è spenta dopo una lunga malattia una delle Fondatrici del Comitato Genitori Bambini Cardiopatici di Torrette Simona Patane'. Aveva solamente 46 anni e da tempo lottava contro un brutto male.

Nel 2017 aveva voluto con tutto il cuore questa associazione di genitori, insieme a mamma Valentina e papà Giampaolo proprio per migliorare la qualità di vita dei piccoli cardiopatici. «La ricordiamo con affetto alle iniziative di sensibilizzazione dove partecipava con entusiasmo - scrive Valentina Felici, presidente dell'Associazione "Un Battito d'Ali" - sostenendo le nuove famiglie che si ritrovavano ad affrontare il percorso di cardiopatia del proprio bimbo. Proprio lei che aveva un figlio, ormai adolescente, con il cuore birichino e che amava tantissimo».

Nell’ultimo periodo la sua malattia le aveva impedito di partecipare personalmente, ma era sempre in contatto con tutti i genitori e non faceva mai mancare una parola di conforto. «Questa perdita lascia in tutti noi una grande tristezza nel cuore, siamo vicini a Francesco e a tutta la sua famiglia - conclude - ma siamo certi che il suo ricordo, la sua tenacia e il suo amare la vita continueranno ad essere di esempio per tutti noi. Il suo sorriso rimarrà sempre impresso nel nostro cuore insieme al suo motto “io non mollo”. Grazie Simona per tutto quello che ci hai donat».