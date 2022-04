Mondo della sanità in lutto, addio a Simona Giacchetti: aveva 51 anni

OSIMO - Mondo della sanità in lutto per la scomparsa di Simona Giacchetti, 51 anni, ex coordinatrice infermieristico presso il blocco operatorio dell'azienda Ospedali Riuniti di Ancona. La donna, originaria di Osimo, da tempo combatteva contro una terribile malattia.

Simona lascia il marito Cristiano, primario di Anestesia e rianimazione all'ospedale di Fabriano e due figli, rispettivamente di 18 e 19 anni.