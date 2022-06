Si sente male e finisce con la testa sott'acqua, tragedia in spiaggia: muore una donna

SENIGALLIA - Tragedia in mare questa mattina verso le 11 sul lungomare Da Vinci, davanti al Ciarnin. A quanto si apprende una turista piemontese all'improvviso si è sentita male e, mentre stava facendo il bagno, è finita sott'acqua.

Immediati i soccorsi del 118. Date le condizioni critiche si è alzata in volo anche l'eliambulanza Icaro. Il medico si è vericellato dall'alto ma per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare. E' morta nonostante i tentativi di rianimarla. Si tratta del secondo malore sulla costa senigalliese in pochi giorni.