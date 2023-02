Trovata senza vita dai familiari in casa, dramma in città: muore una giovane mamma

SENIGALLIA - E’ accaduto tutto d’improvviso. I familiari l’hanno ritrovata in casa, lunedì sera (13 febbraio) senza vita. Una donna di 48 anni ha deciso di farla finita, lasciando nella disperazione il marito e i figli. Inutili i soccorsi immediatamente allertati. Al personale medico non è rimasto che constatarne il decesso. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato. Per gli inquirenti sembrerebbe non esserci alcun dubbio. La morte sarebbe sopraggiunta per mano della stessa donna. La salma è stata inizialmente lasciata a disposizione dei familiari prima di essere ricomposta all’obitorio dell’ospedale di Senigallia dove è stata allestita la camera ardente. La notizia ha fatto subito il giro della città, lasciando sgomenti i tanti amici per non aver compreso quanto profondo fosse il malessere che ha portato la giovane mamma a compiere un gesto del genere.