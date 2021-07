La piccola viene alla luce, lei si spegne: Alix muore a soli 25 anni

Alix Rossi è la giovane mamma morta in ospedale ad Ancona ieri sera dopo aver dato alla luce la sua bambina alla 29esima settimana di gravidanza. La 25enne soffriva di una connettivite indifferenziata associata ad un'artrite reumatoide che si è complicata in maniera significativa durante la gravidanza, determinando un’importante compromissione cardiorespiratoria.

La ragazza, madre di origine colombiana e padre civitanovese, era sposata e aveva già un bimbo di un anno. La notizia ha gettato nello sconforto la famiglia e le comunità di Civitanova e Montegranaro, dove viveva, tra lacrime e incredulità per questa giovane vita spezzata.

Tantissimi i messaggi di cordoglio in italiano e in spagnolo sulla pagina Facebook della mamma di Alix, Patrizia Rossi Rondon: «Forza amica - scrive un utente - ti accompagno in questi momenti difficili». O ancora: «Posso solo immaginare quale dolore tu stia provando, purtroppo non posso essere lì con te. Un abbraccio a te e alla meravigliosa Ali». La donna ha risposto nella sua lingua madre «Gracias pero el dolor en el alma es terrible (Grazie a tutti i miei amici, ma il dolore è troppo grande)».