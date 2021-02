Per anni ha gestito la storica trattoria "Tullio": è morta Rosaria Abbonizio

Lei, insieme al marito Tullio Brutti, era stata una dei punti di riferimento del locale, conosciuto in tutta la Vallesina

MOIE - E' morta ieri a 94 anni Rosaria Abbonizio, decana delle ristoratrici di Moie che per anni ha gestito la trattoria "Tullio", locale storico di via Risorgimento. Lei, insieme al marito Tullio Brutti, era stata una dei punti di riferimento del locale, conosciuto in tutta la Vallesina. I funerali si sono svolti oggi, lunedì 15 febbraio, alle ore 14.45 nella chiesa Cristo Redentore di Moie. Rosaria lascia i figli Anna Maria e Settimio.