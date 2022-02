Uccisa da una malattia fulminante, Raffaella muore a 58 anni

BRESCIA - Era originaria di Poggio San Marcello ma da tantissimi anni si era trasferita a Montichiari, in provincia di Brescia. Purtroppo il cuore di Raffaella Lazzaroli si è fermato a 58 anni, dopo che una malattia fulminante non le ha dato scampo.

La donna, nata nel piccolo paese alle porte di San Marcello, per quasi 30 anni è stata impegnata nella segreteria del municipio di Montichiari. Lascia nel dolore il marito Andrea Cerasa, le figlie Cristina e Alessandra, la mamma Maria: i funerali saranno celebrati sabato mattina mentre le ceneri verranno tumulate nel cimitero di Poggio San Marcello. Il sindaco di Montichiari, Marco Togni, ha voluto ricordare Raffaella con queste belle parole: «Viviamo in uno stato surreale sin da quando abbiamo appreso della tua malattia fulminante: oggi, nonostante giorno dopo giorno dentro di noi cresceva la consapevolezza che presto non ci saremmo più visti, non siamo ancora pronti ad accettare che te ne sei andata. Nel tuo lavoro in segreteria comunale sei stata per tanti anni prima di tutto un'amica, poi collega, e per gli amministratori che si sono succeduti una preziosa collaboratrice. Ti conosco da più di 20 anni e quel che penso e provo voglio che rimanga mio. Un bacio a te e un abbraccio alla tua famiglia da parte di tutto il Comune. Ciao Raffy».