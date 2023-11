ANCONA - Quando colleghi e studenti non l'hanno vista arrivare questa mattina si sono allarmati. Nessuna risposta a chiamate e messaggi e per questo è stato allertato il 112. Roberta Evangelista, 57 anni, è stata trovata senza vita dai carabinieri. Si trovav nel suo appartamento di Camerano. Ad ucciderla un malore improvviso nella notte.

La professoressa, originaria di Mestre, insegnava educazione fisica alle scuole medie Donatello dell'Istituto Cittadella-Hack di Ancona. Ieri, uscita dai colloqui con genitori e studenti, avrebbe lamentato un dolore alla testa. Niente di troppo preoccupante secondo chi l'ha incrociata tra i corridoi della scuola. Questa mattina purtroppo la scoperta dei carabinieri, sul posto insieme a vigili del fuoco e 118. La professoressa non rispondeva al campanello e per questo i soccorritori hanno forzato la porta di ingresso. Davanti a loro il corpo della 57enne, ormai senza vita. Roberta Evangelista era una persona molto conosciuta e stimata in tutto il mondo sportivo anconetano. Da tempo infatti collaborava con il Cus Ancona e con i Dolphins.