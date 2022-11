Per intere generazioni di anconetani è stata più di una professoressa: addio ad Anna Carlini

ANCONA - Professoressa, mentore, precorritrice. Anna Carlini era tutto questo: non solo la professoressa di matematica di intere generazioni di anconetani ma l'espressione di un insegnamento moderno che univa dedizione, empatia e cultura. La donna, 70 anni, è morta nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione di via Zara. A suo fianco, dopo due mesi di lotta contro la malattia, la sua meravigliosa famiglia: i figli Priscilla e Giacomo Maria e suo marito Stefano. Davanti a lei invece il mare di Ancona che la professoressa Carlini ha voluto scorgere fino al suo ultimo respiro.

Anna Carlini, per anni professoressa di matematica del Liceo Galilei di Ancona, ha plasmato menti e reso l'insegnamento mai banale, sempre alla ricerca di un nuovo stimolo per i suoi amati studenti. La notizia della sua morte è subito circolata in città. Centinaia i messaggi di cordoglio apparsi sulla pagina Facebook del figlio Giacomo Maria, poliziotto della Questura di Ancona, campione di vela e grande appassionato di rugby. "Il presidente dei GLS Dolphins Ancona Leonardo Lombardi - si legge in un post - i dirigenti, gli allenatori, il resto dello staff e i giocatori tutti esprimono le piú sentite condoglianze a Giacomo Maria Santinelli, per anni uomo di linea della franchigia dorica. Ciccio, questo il suo soprannome, nella giornata di ieri, sabato 19 novembre, ha perso l'amata mamma, Anna Carlini. I GLS Dolphins Ancona intendono estendere le condoglianze al resto dei parenti e degli amici di mamma Anna".

La salma della professoressa Carlini si trova nel suo appartamento di via Zara 1. Da oggi alle 15 sarà possibile farle visita e darle l'ultimo saluto. I funerali invece si terranno lunedì pomeriggio alle ore 15 presso la chiesa del Sacro Cuore di via Carlo Maratta. "Come famiglia - ci dice la figlia Priscilla - vorremmo chiedere a chi vorrà lasciare un ricordo per nostra madre di fare una donazione allo Iom, l'organizzazione di volontariato per malati oncologici che ci ha seguito in questi due mesi. Sono stati meravigliosi".