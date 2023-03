Donna trovata morta nello sgabuzzino, a scoprire il corpo è stato il marito

ANCONA - Il marito chiede aiuto al 118, i soccorsi arrivano ma trovano la 54enne senza vita nello sgabuzzino. E' successo nelle prime ore di oggi al Piano. Sul posto è arrivata anche una squadra delle volanti, gli investigatori hanno accertato che si è trattato di un gesto volontario. E' stato proprio il coniuge a tentare di rianimare la donna, inutilmente. La signora assumeva farmaci per stati di forte depressione e già in passato aveva tentato il suicidio. Per i rilievi del caso é intervenuta sul posto anche la Polizia Scientifica. Salma già a disposizione dei familiari.