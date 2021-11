Il fratello la trova in casa senza vita, addio a Paola Ponzetti: aveva 57 anni

JESI - Un malore improvviso, mentre si trovava nel suo appartamento di via San Giuseppe, che purtroppo non le ha lasciato scampo. E' morta a soli 57 anni Marina Ponzetti, giornalista e grafica, titolare dell'agenzia di comunicazione "Punto e Virgola".

Il dramma è avvenuto martedì sera, quando il fratello della donna ha scoperto il corpo ormai senza vita. Fino alla mattina Marina aveva lavorato come se nulla fosse, rispondendo al cellulare a clienti ed amici. In tanti la ricordano come una grande professionista, sempre disponibile ad aiutare gli altri con la sua infinita gentilezza. La salma si trova presso la Casa del Commiato di Ciccoli e Brunori a Jesi. I funerali si svolgeranno nella giornata di oggi, alle ore 15, persso la chiesa di San Giuseppe.