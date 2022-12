E' morta Paola Baioni, l'ex moglie del sindaco Polita sconfitta da un male: aveva 68 anni

JESI - Per circa 7 anni ha combattuto contro una terribile malattia che purtroppo, nella giornata di ieri, l'ha strappata dall'affetto dei suoi cari. La città piange la scomparsa di Paola Baioni, 68 anni, moglie dell'ex sindaco Marco Polita e mamma del presidente del consiglio comunale Luca Polita.

Nel 2021 la donna aveva scritto un libro dove raccontava la sua malattia. A ricordarla il figlio Luca che ha scritto queste meravigliose parole sul proprio profilo Facebook: «Ho avuto la fortuna immensa di avere una madre dolcissima e sensibile, al tempo stesso una donna veramente forte e determinata. In queste ore sto ricevendo centinaia di messaggi e di telefonate a dimostrazione di quante amiche e amici avesse. Cara mamma, quanta strada abbiamo fatto insieme, quante passioni mi hai trasmesso e soprattutto quanto bene ti hanno voluto tutte le persone che si sono avvicinate a te. Il destino crudele ti ha portato via da noi troppo presto ma tu hai lottato con tanta determinazione per più di 7 anni, senza mai mollare o lamentarti, sempre a testa alta. Avrei mille aneddoti ma ne racconto uno solo: lo scorso anno, già gravemente malata, hai avuto la forza e lo spirito di presentare un libro a Roma presso la casa editrice Albatros; ebbene non sai quanta speranza hai donato con quel gesto in tanti pazienti affetti dal tuo stesso male, dimostrando loro che vi è tanta vita anche dopo una diagnosi simile. Son sicuro che da lassù continuerai a guidarci come hai fatto sempre, il vuoto che hai lasciato ora si fa sentire tutto ma sicuramente noi andremo avanti per te, consapevoli che tu vuoi questo da noi. Ti porterò sempre nel mio cuore».

I funerali di Paola Baioni si terranno lunedì 19 dicembre alle ore 15.30 presso la Chiesa di San Francesco d'Assisi a Jesi.