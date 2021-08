Una terribile malattia l'ha uccisa a soli 52 anni, la città piange Mina Pierpaoli

SENIGALLIA - Mina Pierpaoli non ce l'ha fatta a sconfiggere la terribile malattia che da tempo l'aveva stretta nella sua morsa. La donna, 52 anni, è deceduta nelle scorse ore all'ospedale di Senigallia dove era ricoverata a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Mina era conosciuta in tutta la città e da anni lavorava nel supermercato del centro commerciale Il Molino, di via Abbagnano. Grande appassionata di flamenco, alcuni anni fa aveva inoltre gestito un negozio di giocattoli in centro. La salma si trova nella camera mortuaria dell'ospedale di Senigallia e sarà disponibile alle visite dalle ore 11:30 di venerdì 27 agosto. I funerali si svolgeranno sabato 28 agosto 2021 alle ore 16:00 presso la Chiesa Parrocchiale di S. Maria della Neve (Portone). Mina lascia la mamma Nicoletta e la sorella Laura.