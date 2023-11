OSIMO - Per anni ha combattuto contro un male terribile che purtroppo non le ha lasciato scampo. Un'intera comunità piange la scomparsa di Michela Marinelli, 49 anni, figura molto conosciuta in tutta la città.

Mamma di tre ragazze, Michela Marinelli era una grande appassionata di fitness ed aveva lavorato per anni in uno studio dentistico di Castelfidardo. Negli ultimi tempi la malattia era tornata ma non aveva spento il sorriso della giovane mamma. Purtroppo però negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate e domenica mattina il cuore di Michela ha smesso di battere. In tanti l'hanno voluta ricordare con dei messaggi di cordoglio sui social network: «Il tuo sorriso non verrà mai cancellato da un giorno così triste». Michela Marinelli lascia il compagno Mario e le tre figlie. La salma si trova alla casa funeraria Re di via Tigli, a Padiglione.