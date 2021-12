Martina non c'è più, cordoglio per la 14enne: «Una stella più luminosa»

Quando nelle ultime ore il quadro clinico di Martina Campanile è precipitato, le speranze per la 14enne di Osimo si sono rapidamente dissolte. Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo le 12 di questa mattina, mentre si trovava ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Salesi di Ancona. Martina, neanche a dirlo, ha combattuto fino alla fine come una guerriera. Lei che sin dalla nascita aveva dovuto lottare con una patologia gravissima, la Pentasomia X. Poi, lo scorso novembre, a peggiorare le sue condizioni di salute era arrivato anche il Covid. Martina ci ha provato, mai doma, per oltre un mese, spinta dall'amore della sua famiglia ed affiancata in ogni istante dall'equipe medica diretta dal dottor Alessandro Simonini.

Il cordoglio

Subito dopo la notizia della sua morte in tanti hanno voluto ricordare Martina. La notizia è circolata velocemente tra chi la conosceva e chi in questi giorni l'aveva supportata, anche solo virtualmente, con preghiere e messaggi di speranza: «La mia nipotina mi hai lasciato un vuoto nel cuore - scrive lo zio Davide Scherillo su Facebook - sei e sarai sempre la mia guerriera. Ti amo più di una nipote, eri il mio sole, ballavi sempre con me e mi chiamavi sempre zi Dade. Mi lanciavi I baci e dicevi che eri tu la mia fidanzata. Zio ti porta sempre nel cuore non te ne sei mai andata per me, ti amo troppo cuore mio». «Ciao Martina, sei una stella più luminosa che ci guarda da lassù adesso» si legge in un altro commento sui social. La 14enne lascia mamma Rita, papà Nicola ed i fratelli Giuseppe e Daniele.