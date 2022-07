Il sorriso che nessuno dimenticherà, addio alla maestra Melania morta a 43 anni

MONTE SAN VITO- L’intera comunità di Monte San Vito è in lutto per la scomparsa della giovane maestra di scuola elementare Melania Marroccelli. L’insegnante, che prestava servizio all’Istituto comprensivo montesanvitese, è morta nei giorni scorsi all’età di 43 anni stroncata da una brutta malattia che ha finito per non darle scampo. Lascia un marito, due figli, i genitori, un fratello e una sorella. Lascia soprattutto tanti amici e tante colleghe che hanno apprezzato il suo sorriso e la sua bontà d’animo.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa funeraria Santarelli in via Breccia (accanto all'ex Mercatone) mentre il funerale si terrà domani – 16 luglio - alle 10 nella chiesa Cuore Immacolato di Maria a Borghetto di Monte San Vito, poi il viaggio verso il cimitero comunale per la sepoltura. La famiglia ha promosso una raccolta fondi in ricordo di Melania da devolvere all'Ail.