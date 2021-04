Giovane mamma morta a soli 40 anni, la città dà l'addio a Lucia Marzioni

La città di Sassoferrato è in lutto per la morte di Lucia Marzioni, giovane mamma di soli 40 anni, scomparsa domenica mattina all'Hospice dell'ospedale "Profili" di Fabriano. Lucia alcuni mesi fa aveva scoperto di avere un male incurabile, che purtroppo non le ha lasciato scampo. Il funerale della giovane mamma, che lascia una figlia ed il marito Claudio Franchini, si svolgeranno oggi 19 aprile alle ore 15 presso la chiesa Santa Maria della Pace a Sassoferrato.

Questo il messaggo di cordoglio da parte dell'Asd Sassoferrato Genga: «Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i componenti della Società si stringono in un forte abbraccio con il Vice Presidente Giancarlo Marzioni per la scomparsa di sua figlia Lucia e porgono sentite condoglianze alle famiglie Marzioni e Franchini».