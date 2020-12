Si è spenta dopo una lunga malattia, la città piange Laura: morta a 50 anni

Non ce l'ha fatta Laura ha sconfiggere il mostro che da troppo tempo l'aveva stretta nella sua morsa. La donna, 50 anni, è deceduta venerdì all'ospedale di Senigallia dove era ricoverata visto l'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La notizia della sua morte è presto circolata in città, dove la donna era molto conosciuta. Laura infatti aveva gestito per anni il solarium in via Raffaello Sanzio, attività che per un periodo aveva portato avanti nonostante l'avanzare della malattia. In tanti l'hanno voluta ricordare con dei messaggi di cordoglio sui propri profili Facebook. «Ci si vedeva una volta all’anno ma ogni volta era una festa. Qualsiasi cosa, chiunque ci sia dall’altra parte, spero apprezzi che persona straordinaria sei stata. Addio Laura». I funerali si sono svolti ieri pomeriggio presso la chiesa del Portone di Senigallia.