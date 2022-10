Ancona piange un’altra prof: morta Graziella Antinori, insegnò al "Savoia"

ANCONA - Aveva insegnato lingue al liceo “Savoia”, alle magistrali di Ancona con impiego anche a Jesi. Addio a Graziella Antinori, scomparsa ieri a 89 anni. La prof si è spenta all’ospedale di Torrette. Ad annunciarne la scomparsa è stato il nipote, via social, sul gruppo Sei di Ancona Se. Riminese di nascita, è ricordata dai più, oltre che per le competenze, anche per l’umanità e l’affetto verso i suoi studenti. Alcuni giorni fa, invece, era venuta a mancare Ombretta Giorgetti, insegnante del Benincasa.

I funerali si svolgeranno mercoledì 2 novembre alle ore 10:00 presso la Chiesa Parrocchiale Di Santa Maria A Mare (Viserba Mare) di Rimini