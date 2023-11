Addio a Giuliana Cucchieri, l'anconetana è stata la prima donna in Italia a dirigere un aeroporto

E’ morta dopo lunga malattia Giuliana Cucchieri, prima donna italiana, nel 1969, direttore d’aeroporto e per molti anni alla direzione dello scalo di Falconara “R. Sanzio”.

Giuliana Cucchieri è nata ad Ancona nel 1940. Nel 1960 il matrimonio con il farmacista anconetano Lucio Guazzati. Rimasta vedova appena un anno dopo, ha cresciuto da sola il figlio Luca che all'epoca aveva soltanto 13 mesi. Laureatasi in Giurisprudenza a Macerata, nel 1969 ha vinto al Ministero dei Trasporti il concorso per Direttore d’aeroporto. E’ stata la prima donna in Italia e rimarrà l’unica per oltre vent’anni. Ha lavorato prima a Fiumicino, poi a Bologna, poi per circa 12 anni a Firenze. Giuliana Cucchieri è stata la prima ed unica donna in Italia ancora una volta diplomata alla Scuola di Guerra Aerea delle Cascine di Firenze, parificando il suo ruolo di Direttore d’Aeroporto (civile) ai gradi (militari) di Generale.

Un’importante casa di moda italiana ha disegnato per lei, unica donna nel ruolo, la prima divisa da Direttore d’Aeroporto con i gradi parificati Enav. Nel corso degli anni è stata nominata, per la sua qualifica, in molte Commissioni interministeriali d’inchiesta insieme a Forze armate e Magistratura, nei più gravi disastri aerei, fra cui Ustica. Grazie al suo contributo il “Sanzio” è stato promosso a prima circoscrizione aerea, fra i primi 14 aeroporti italiani sia per importanza che per traffico aereo. Nel 1991 durante il Ponte aereo Umanitario per Sarajevo, il più lungo del mondo mai realizzato, con la Nato che utilizza lo scalo militare aereo di Falconara, è stata invitata ed accolta come “Autorità d’Ispezione” a bordo della portaerei “Clemenceau” di stanza nell’Adriatico settentrionale. Ha insegnato per decenni Diritto della Navigazione come massimo esperto assoluto di navigazione aerea. E’ stata presidente di commissione d’esame in centinaia di abilitazioni e brevetti in tutti gli aeroclub d’Italia: grazie a lei centinaia di piloti volano e fanno lavoro aereo.

Successivamente ha lavorato a Bologna (terzo aeroporto d’Italia) e, dopo il gravissimo incidente aereo di Linate, le è stato chiesto di dirigere l’aeroporto milanese. Maturato il periodo e la carriera è andata in pensione nel 2007. Negli ultimi anni di vita è tornata nella sua Ancona e dalla sua famiglia. La Cucchieri si è occupata del Soroptmist e di teatro con l’Associazione “Amici della Musica” fino alla sua morte.