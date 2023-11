FALCONARA - Talmente disperato da accostare l'auto, prendere un coltello e tentare di togliersi la vita provocandosi delle profonde ferite da taglio alla gola ed al collo. E' quanto successo nella tarda mattinata di ieri nei pressi dell'aeroporto delle Marche.

A salvare l'uomo, un commerciante di 45 anni, è stato un passante che lo ha notato sanguinante all'interno dell'abitacolo ed ha allertato i soccorritori. Sul posto 118 e carabinieri. I sanitari lo hanno caricato in ambulanza e poi trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette. Non si conoscono i motivi che hanno indotto il commerciante a farla finita. Indagini a cura dei carabinieri.