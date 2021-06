Non la vedono da giorni, donna trovata morta in casa

Era solita camminare nei pressi di casa, ma da diversi giorni i vicini non la vedevano. Le paure sono diventate tragica realtà quando la 79enne è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Bovio a Fabriano.

In casa i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 hanno trovato il corpo della donna disteso a terra in camera da letto. Ad avvisare le forze dell'ordine sono stati proprio i vicini, insospettiti dal non vedere più l'anziana fare le sue solite passeggiate. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la morte sarebbe statata provocata da cause naturali. Un malore, che avrebbe stroncato la donna da pochi giorni.