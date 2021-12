E' morta la mamma del sindaco, addio ad Elena Spadoni: il cordoglio dell'intera città

l Comune di Falconara Marittima è in lutto per la morte di Elena Spadoni, la mamma del sindaco Stefania Signorini, scomparsa a 89 anni nella serata di ieri, martedì 14 dicembre.

Nata a Cattolica il 22 gennaio 1932, Elena Spadoni era stata maestra elementare e in estate si dedicava anche alla gestione dell’Hotel Esplanade sempre di Cattolica, l’albergo di famiglia. Nel 1959 si era trasferita con tutta la famiglia a Falconara per esigenze di lavoro del marito. In città aveva lavorato come insegnante nella scuola elementare di Pojole e all’Istituto Gesù Bambino. Da sempre attiva nel volontariato, era stata per anni presidente delle Dame della Carità di San Vincenzo de’ Paoli di Falconara, impegno che le aveva permesso di mettere al servizio degli altri la sua generosità e la grande disponibilità verso i più fragili. La Giunta e il Consiglio comunale esprimono vicinanza al sindaco Signorini, che dalla madre ha ereditato la grande passione per l’insegnamento, oltre che l’ottimismo, la vitalità e l’energia nell’affrontare le sfide della vita.