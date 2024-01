SENIGALLIA - Una telefonata poco prima di gettarsi tra i binari. Con chi era al telefono la donna di 34 anni, originaria della Russa ma da tempo residente nel territorio, che venerdì mattina si è tolta la vita alla stazione di Senigallia?. Un gesto volontario secondo i carabinieri, intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118 e alla polfer.

Un testimone avrebbe visto la donna mentre parlava al telefono nei pressi della banchina del binario nord. Pochi minuti dopo il dramma. Il macchinista alla guida del Frecciarossa non è riuscito a frenare in tempo per evitare l'impatto. Per la 34enne non c'è stato niente da fare. Come confermato dai carabinieri la donna soffriva di crisi depressive ed era in cura. Per escludere ogni responsabilità di altre persone nelle prossime ore saranno visionate anche le telecamere presenti in stazione. Intanto la salma è stata restituita alla famiglia, molto nota in città. I funerali dovrebbero celebrarsi nella giornata di lunedì 15 gennaio.