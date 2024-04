Non risponde più alle chiamate, i vicini danno l'allarme. Donna trovata morta nel proprio appartamento

ANCONA - Quando i soccorritori sono riusciti ad aprire la porta di casa l'hanno trovata riversa a terra e priva di vita. Dramma della solitudine ieri sera in un appartamento di via Marotta, nel quartiere Adriatico. Un'anziana, di 85 anni, è morta probabilmente a causa di un malore. L'allarme è stato dato dai vicini di casa che da alcune ore non riuscivano a mettersi in contatto con la donna.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Il decesso, secondo una prima analisi del medico, risalirebbe al pomeriggio di ieri.