Volontariato in lutto, sconfitta dal male a 67 anni: è morta Anna Rita Giacani

JESI - Dolore in Vallesina per la morte di Anna Rita Giacani, 67 anni, volto del volontariato e dell’Avis. È morta giovedì dopo aver combattuto contro una malattia che non le ha lasciato scampo. Giacani era una ex dipendente Fiat Cnh ed era la moglie di Sandro Brilli, ex presidente dell’Avis jesina dove lei faceva parte del gruppo attori di volontariato Avis. Sulla pagina Facebook dell’associazione è stato espresso cordoglio per il marito con una foto di loro due insieme con la maglietta dell’Avis. Oggi alle 15 l’ultimo saluto nella chiesa di San Giuseppe. No fiori ma una raccolta fondi allo Iom la volontà dei familiari.